MKE Ankaragücü, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Şansalan, Gökhan Barcın, Abdullah Uğur Sarı
Mke Ankaragücü : Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radokovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren (Dk. 82 Flips), Tolga Ciğerci, Morutan (Dk. 90+2 Cephas), Bassogog (Dk. 75 Chatzigiovanis), Efkan Bekiroğlu (Dk. 75 Pedrinho), Sowe (Dk. 82 Macheda)
Gaziantep Fk : Nita, Sorescu, Arda Kızıldağ, Nkoulou, M'Bakata, Ogün Özçiçek (Dk. 67 Ömürcan Artan), Mustafa Eskihellaç (Dk. 79 Furkan Soyalp), Maxim (Dk. 79 Badji), Jevtovic (Dk. 79 Bikel), Gradel, Dragus
Goller: Dk. 7 Jevtovic ( Gaziantep Fk ), Dk. 31 ve 68. Efkan Bekiroğlu, Dk. 65 Sowe ( Mke Ankaragücü )
Sarı kartlar: Dk. 38 Mujakic ( Mke Ankaragücü ), Dk. 38 Dragus ( Gaziantep Fk )
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Mke Ankaragücü, sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.
61. dakikada Morutan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Nita son anda kurtardı.
65. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Kitsiou'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği topla altıpasın önünde buluşan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı Sowe'nin önüne yuvarladı. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.
68. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Kitsiou'nun pasıyla ceza sahası çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert şutunda top filelerle buluştu: 3-1.
MKE Ankaragücü, mücadeleyi 3-1 kazandı.