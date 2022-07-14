MKE Ankaragücü, Gambiyalı forvet Ali Sowe'u kiraladı - Haberler

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MKE Ankaragücü, Gambiyalı forvet Ali Sowe'u kiraladı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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MKE Ankaragücü, Gambiyalı forvet Ali Sowe'u kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Rusya'nın Rostov takımından Gambiyalı forvet Ali Sowe'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Rusya'nın Rostov takımından Gambiyalı forvet Ali Sowe'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Sowe'un bir yıllığına kiralandığı belirtildi.

Kariyerine Chievo'da başlayan Sowe; Pescara, Modena, Lecce, Skenderbeu ve CSKA Sofya gibi takımlara kiralandıktan sonra geçen yıl Rostov'a imza atmıştı.

Sowe geçen sezon Rusya liginde 18 maçta 4 gol attı. .

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

MKE Ankaragücü Rostov Rusya Spor Haberler

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