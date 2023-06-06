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MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Trabzonspor'a para cezası

MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Trabzonspor'a para cezası

Spor Haberleri

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle MKE Ankaragücü'ne 606 bin, Galatasaray'a 476 bin, Trabzonspor'a da 250 bin lira para cezası uyguladı. Yukatel Kayserisporlu futbolcu Yaw Ackah'a ise VavaCars Fatih Karagümrük maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulünden dolayı 2 maç men cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Mke Ankaragücü, Galatasaray ve Trabzonspor'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle MKE Ankaragücü'ne 606 bin, Galatasaray'a 476 bin, Trabzonspor'a da 250 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Yukatel Kayserisporlu futbolcu Yaw Ackah'a ise VavaCars Fatih Karagümrük maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulünden dolayı 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

MKE Ankaragücü Trabzonspor Galatasaray Spor Haberler

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