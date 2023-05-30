MKE Ankaragücü-Galatasaray Maçının İlk Yarısı 2-1 Galatasaray'ın Üstünlüğüyle Tamamlandı

Stat: Eryaman

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet Narinç

Mke Ankaragücü : Gökhan Akkan, Malcuit, Arda Kızıldağ, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım, Diack, Taylan Antalyalı, Zahid, Dokanovic, Milson, Sowe

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Goller: Dk. 7 ve 38 İcardi ( Galatasaray ), Dk. 16 Milson ( Mke Ankaragücü )

Sarı kartlar: Dk. 25 Arda Kızıldağ, Dk. 35 Diack ( Mke Ankaragücü )

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki MKE Ankaragücü- Galatasaray maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle bitti.

7. dakikada Galatasaray ilk etkili atağında golü buldu. Rashica'nın sağ korner çizgisinden ortasında ceza sahasında topla buluşan İcardi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan ortasına ceza sahasında müsait durumdaki İcardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

15. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Zahid'in şutunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı son anda çeldi. Ceza sahasında topu önünde bulan Sowe'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera bir kez daha kurtardı.

16. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Taylan Antalyalı'nın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Milson'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 1-1.

18. dakikada Rashica'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda sert şutunda, topu kaleci Gökhan Akkan son anda kornere çeldi.

21. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan İcardi'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

29. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rashica'nın defansı çalımlayıp kaleyi gönderdiği sert şutu, kaleci Gökhan Akkan son anda çeldi.

38. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan İcardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

41. dakikada Zahid'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Sowe'nin kafa vuruşunda, kaleci Muslera topu yatarak kurtardı.

44. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazına yakın bir noktada topla buluşan Zahid'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı.

Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.