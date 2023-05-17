MKE Ankaragücü - Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Kısal

Mke Ankaragücü : Gökhan Akkan, Arda Kızıldağ, Atakan Çankaya, Mujakic, Malcuit, Dokanovic, Taylan Antalyalı, Hanousek, Emre Kılınç, Zahid, Sowe

Fraport TAV Antalyaspor : Leite, Floranus, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Fernando, Doğukan Sinik, Fredy, Larsson, Bertuğ Özgür Yıldırım

Sarı kart: Dk 44 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor )

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

11. dakikada konuk ekip atağında Doğukan Sinik'in sağdan ceza sahasına ortasında Bertuğ Özgür Yıldırım topun üzerinden atladı ve meşin yuvarlak Fredy'e geldi. Fredy'nin sol direk dibine çektiği şutta kaleci Gökhan Akkan topu son anda kornere tokatladı.

12. dakikada ev sahibi takımda Arda Kızıldağ'ın kendi yarı alanından rakip savunma arkasına attığı topa hareketlenen Sowe, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sowe'un vuruşunda top auta giderek yan ağlarda kaldı.

24. dakikada ani gelişen konuk ekip atağında Larsson'un ceza sahasına gönderdiği topla sağ çaprazda buluşan Doğukan Sinik'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın üzerine gitti.

28. dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un soldan kullandığı köşe atışında Fernando, topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasının sağındaki Bertuğ Özgür Yıldırım'ın yaptığı kafa vuruşunda ağlara gitmek üzere olan meşin yuvarlağı Sowe, gol çizgisinin üzerinden kafayla uzaklaştırdı.

Kalan dakikalarda önemli bir pozisyon olmadı ve ilk yarı golsüz sona erdi.