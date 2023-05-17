MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor maçı berabere bitti

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Kısal

Mke Ankaragücü : Gökhan Akkan, Arda Kızıldağ, Atakan Çankaya (Dk. 61 Fıratcan Üzüm), Mujakic, Malcuit (Dk. 90+2 Oko), Dokanovic, Taylan Antalyalı (Dk. 80 Pedrinho), Hanousek, Emre Kılınç (Dk. 80 Milson), Zahid (Dk. 61 Beridze), Sowe

Fraport TAV Antalyaspor : Leite, Floranus, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural (Dk. 84 Cemali Sertel), Erdal Rakip (Dk. 84 Ufuk Akyol), Fernando, Doğukan Sinik (Dk. 46 Ndao), Fredy (Dk. 61 Emrecan Uzunhan), Larsson (Dk. 90+2 Kudriashov), Bertuğ Özgür Yıldırım

Goller: Dk. 68 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor ), Dk. 90+3 Milson ( Mke Ankaragücü )

Sarı kartlar: Dk. 44 Doğukan Sinik, Dk. 64 Güray Vural, Dk. 83 Erdal Rakip (Fraport TAV Antalyaspor ), Dk. 71 Emre Kılınç ( Mke Ankaragücü )

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

59. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Çalımlarla ceza sahasına giren Emre Kılınç, topu müsait durumdaki Malcuit'e çıkardı. Malcuit'in vuruşunda kaleciyi geçerek ağlara gitmek üzere olan topu, son anda savunma çizginin önünde tehlikeli alandan uzaklaştırdı.

67. dakikada soldan ceza sahasına giren Beridze'nin şutunda kaleci Leite, topu soluna uzanarak son anda tokatladı. Kaleciden dönen topla penaltı noktasının yanında buluşan Fıratcan Üzüm'ün şutunda kaleci Leite bu sefer sağına uzanarak topu kornere çeldi ve mutlak bir golü önledi.

68. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Rakibinin kullandığı kornerden sonra topu kazanarak hızla rakip yarı sahaya geçen konuk ekipte Ndao'nun ceza sahasına ortasında müsait durumdaki Güray Vural, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1.

90+3. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Ceza sahasında yaşanan karambolde Sowe'un şutunda top savunmadan döndü. Altı pasın önünde topu önünde bulan Milson'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.