MKE Ankaragücü, Fıratcan Üzüm ile yollarını ayırdı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Fıratcan Üzüm ile sözleşmenin karşılıklı anlaşma ile sona erdirildiğini duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Fıratcan Üzüm ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Fıratcan Üzüm arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunar, Fıratcan Üzüm'e kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor