MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi ağırlayacak

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek. Maç Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve hakem Arda Kardeşler yönetecek. MKE Ankaragücü, galibiyet alamadığı ilk 3 maçın ardından Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe ise Ankara'da galip gelerek lider olarak İstanbul'a dönmek istiyor.

Mke Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu sezon Ankara'daki ilk maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de ilk 3 maçında galibiyet alamayan ve 2 puanı bulunan MKE Ankaragücü, başkentte sezonun ilk maçında renktaşını konuk edecek. Eryaman Stadı'nın zeminin hazır olmaması nedeniyle ligin 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçını İstanbul'da oynayan sarı-lacivertliler, ilk kez kendi evinde sahaya çıkacak.

Bu sezon ligde 2, Avrupa'da ise 6 maça çıkan ve hepsini kazanan Fenerbahçe ise Ankara'da da galip gelerek lider olarak İstanbul'a dönmek istiyor.