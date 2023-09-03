MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Maçının İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet Narinç
Mke Ankaragücü : Gikiewicz, Kitsiou, Mert Çetin, Radakovic, Mujakic, Dokanovic, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Renaldo, Morutan, Sowe
Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Szymanski, Fred, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko
Sarı kart: Dk. 7 Mert Çetin ( Mke Ankaragücü )
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki MKE Ankaragücü- Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
8. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Tadic'in vuruşunda, meşin yuvarlak barajdan döndü.
14. dakikada sağ kanatta topla buluşan ve rakibini geçen Fred'in vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.
34. dakikada MKE Ankaragücü'nde topla buluşan Sowe'un vuruşunda, Fenerbahçe savunmasının müdahale ettiği top kornere çıktı.
43. dakikada Fenerbahçe'de ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Szymanski'nin çektiği şutta top, savunmadan döndü.
Maçın ilk yarısı, golsüz sona erdi.