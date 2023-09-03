MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Maçının İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.