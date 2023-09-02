MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Dört takımlı dar alan oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Başkent temsilcisinde sakat ya da kart cezalısı oyuncu bulunmuyor.
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı, yarın Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.
Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor