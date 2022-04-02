MKE Ankaragücü, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı
AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Spor Toto 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan MKE Ankaragücü, yarın sahasında Eyüpspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan MKE Ankaragücü, yarın sahasında Eyüpspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmana futbolcuların koordinasyon hareketleri ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.
Antrenmanda, tedavisi tamamlanan Tiago Pinto'nun takımla çalıştığı aktarıldı.
MKE Ankaragücü-Eyüpspor maçın yarın saat 20.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.
AA / Erkan Tiryaki - Spor