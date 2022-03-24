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MKE Ankaragücü, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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MKE Ankaragücü, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig'de zirvede yer alan MKE Ankaragücü, 30. hafta mücadelesinde sahasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig'de zirvede yer alan MKE Ankaragücü, 30. hafta mücadelesinde sahasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekip, üç günlük iznin ardından Beştepe Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra koordinasyon hareketleri ve pas çalışması yaptı.

Başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde dar alanda çalıştı.

Milli takım kampında yer alan Ali Kaan Güneren ve sakatlığı bulunan Tiago Pinto, antrenmana katılmadı.

Manisa FK maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ali Kaan Güneren, Eyüpspor'a karşı forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Haberler

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