MKE Ankaragücü, EMS Yapı Sivasspor'u 3-1 Yendi

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kısal, Samet Çavuş

EMS Yapı Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Charisis, Manaj (Dk. 71 Barrow), N'Jie, Emrah Başsan (Dk. 72 Burak Kapacak), Saiz, Yunus Emre Konak, Caner Osmanpaşa, Murat Paluli (Dk. 84 Emre Gökay)

Mke Ankaragücü : Bahadır Han Gündoğdu, Hanousek, Bajic, Efkan Bekiroğlu (Dk. 86 Ali Kaan Güneren), Garry Rodrigues (Dk. 76 Cephas), Dokanovic, Mujakic, Radakovic, Tolga Ciğerci (Dk. 76 Cem Tuna Türkmen), Kitsiou, Morutan (Dk. 90+4 Alperen Kuyubaşı)

Goller: Dk. 18 Saiz (EMS Yapı Sivasspor ), Dk. 31 Morutan, Dk. 66 Tolga Ciğerci, Dk. 90+6 Cephas ( Mke Ankaragücü )

Kırmızı kart: Dk. 59 N'Jie (EMS Yapı Sivasspor )

Sarı kartlar: Dk. 39 Saiz (EMS Yapı Sivasspor ), Dk. 62 Dokanovic, Dk. 74 Tolga Ciğerci ( Mke Ankaragücü )

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 3-1 yendi.

46. dakikada serbest vuruş kullanan Emrah Başsan'ın içeri kestiği meşin yuvarlağa iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, top direkten döndü.

66. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Garry Rodrigues, ceza yayı önündeki Tolga Ciğerci ile meşin yuvarlağı buluşturdu. Tolga Ciğerci'nin düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

85. dakikada Uğur Çiftçi'nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içine gelen topa iyi yükselen Yunus Emre Konak'ın kafa vuruşunda, kaleci Bahadır Han Gündoğdu meşin yuvarlağı tokatlayarak üstten dışarı çeldi.

90+6. dakikada Cephas, kendi yarı alanında buluştuğu topu Charisis'ten kurtarıp rakip alana taşıdı. Cephas meşin yuvarlağı, kalecinin beraberlik golü atmak için terk ettiği boş kaleye gönderdi: 1-3.

Karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.