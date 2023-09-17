MKE Ankaragücü, EMS Yapı Sivasspor deplasmanında

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında EMS Yapı Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak. Ankaragücü, sezonun ilk galibiyetini almayı hedeflerken, Sivas temsilcisi ise sahasındaki ilk üç puanını elde etmek istiyor.

Mke Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Oynadığı dört karşılaşmada iki beraberlik, iki de yenilgi alarak 17. sırada bulunan Mke Ankaragücü, Sivas deplasmanında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Evinde oynadığı iki karşılaşmada da berabere kalan Sivas temsilcisi ise MKE Ankaragücü karşısında sahasındaki ilk üç puanını elde etmek istiyor.