MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de bu yıl topladığı 6 puanla 14'üncü sırada yer alan ve kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Tolunay Kafkas ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Ankaragücü, 43 yaşındaki teknik direktör Emre Belözoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Belözoğlu için Eryaman Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Törene; Mke Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

FARUK KOCA: GENÇ, HIRSLI, İDEALLERİ OLAN BİR İSİM

İmza töreninde konuşan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Türkiye ve dünyada yıldızlaşmış bir isimle bir araya geldiklerini belirterek "Hocamız, Türkiye kariyerinde ilk defa İstanbul dışında, camia kulübü için Ankara'ya geldi. Genç, hırslı, idealleri ve hedefleri olan biri isim. Camiamızla bütünleştirmek istedik. Bu görüşmeyi de mahrem tuttuk, spor kamuoyunda başka isimler konuşuluyordu. Yapımı devam eden 19 Mayıs Stadı'nda bize Allah nasip ederse Emre hocayla maç oynamak istiyoruz. Yaklaşık 2 saatlik görüşme sonucu bütün şartlarımızda da mutabakata vararak anlaşma sağladık" dedi.

"EMRE BELÖZOĞLU BÜYÜK BİR İSİM"

Emre Belözoğlu'nun başarılı olduğu sürece takımda kalmasını istediğini, bu yüzden kağıt üzerinde olan 2 yıllık sözleşmesin bir anlamı bulunmadığını kaydeden Faruk Koca, "Emre Belözoğlu büyük bir isim. Ankaragücü de büyük bir kulüp. Emre Belözoğlu, Faruk Koca için değil Ankaragücü için geldi. 113 yıllık tarihinde şehitler vermiş bir kulüp ama maalesef sportif olarak hak ettiğimiz yerde değiliz. Günü kurtarmaktan yana değilim, geleceği kurtarmak daha anlamlı. Bu kulübe dünya çapında gelmek isteyen isim yapmış hocalar vardı. Futbolculuk kariyerinde, özel hayatında, futbolu okuma açısından başarısını kanıtlamış bir hoca getirdik. Biz dünyanın en iyi kadrolarını kuran takımlarla mücadele edecek kadrolar kurabiliriz. Savunma sanayisinde dünyanın en iyi birkaç ülkesinden birisiyiz. Özel sektörde de öyle. Futbolda neden olmasın? Biz iyi işler yapıp geleceğe umutla bakacağız" diye konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU: OFANSİF OYUNLA BEKLENTİLERE KARŞILIK VERECEĞİZ

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu da Ankaragücü gibi büyük bir camiada çalışmak için sabırsızlandığını söyleyerek, "Sayın başkanımızla kısa bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah hakkımızda hayırlı olan bir karar vermişizdir. Bu büyük camiaya mensup herkese Ankaragücü'nü en yükseklere, hak ettiği en iyi yerlere taşımak için kendi ekibimle beraber çok mücadele edeceğimin sözünü verebilirim. Ankaragücü'nün hak ettiği Avrupa kupalarına götürmek için geldik. Bunu yapmak istiyoruz. Hedefimiz gerçekçi. Buraya gelirken ekibimle beraber değerlendirmeler yaptık. Elimizde iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Ankaragücü'nün, bu güçlü yapının, bu coşkulu taraftarın hangi oyunu istediğini biliyorum. Kazanmak için oynayan, kazanmayı alışkanlık haline getiren, ofansif bir oyunla beklentilere karşlık vermek istiyorum. Ben buraya kulübümüzün, başkanımızın, bu tutkulu taraftarın benden ne istediğini bilerek geldim" ifadelerini kullandı.

Belözoğlu, birlikte forma giydiği Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci ile ilgili yöneltilen bir soruya şöyle yanıt verdi:

"Tolga Ciğerci hem kararkter hem de sporcu olarak örnek bir kardeşimiz. Onunla beraber olmak da onun teknik direktörlüğünü yapmak da güzeldi. İnşallah beraber camiamıza güzel hizmetlerimiz olur. Garry ile 1 sene beraber oynadık. Teknik direktörlüğümüz çok bilmiyor, onun da bundan hoşlanacağını düşünüyorum. Onunla beraber çalışmak çok keyifli olacak diye düşünüyorum."

Hafta sonu Kaysersipor'a karşı galip gelmek istediklerini dile getiren Belözoğlu, ekibindeki 8 kişinin de Ankara'ya geleceğini ancak Selçuk Şahin ile ilgili bir tasarrufları olduğunu sözlerine ekledi.