MKE Ankaragücü, deprem bölgesine yardım tırı göndermeye devam ediyor Spor Haberleri - MKE Ankaragücü, deprem bölgesine yardım tırı göndermeye devam ediyor MKE Ankaragücü, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 11. yardım tırının bölgeye hareket ettiğini duyurdu. - MKE Ankaragücü, deprem bölgesine yardım tırı göndermeye devam ediyor ANKARA - MKE Ankaragücü, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 11. yardım tırının bölgeye hareket ettiğini duyurdu. MKE Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kulübümüz tarafından, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere 11. tırımız AFAD ile koordineli olarak afet bölgesine doğru yola çıktı" denildi. Spor Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin MKE Ankaragücü Spor Haberler

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