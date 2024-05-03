Üye Girişi
Haberler

MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor'u 1-0 önde bitirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Chatzigiovanis'in golüyle öne geçen ev sahibi takım, ilk yarıyı üstün tamamladı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Emre Kargın, Murat Temel, Murat Şener

Mke Ankaragücü : Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Pedrinho, Flips, Efkan Bekiroğlu, Bassagog, Chatzigiovanis, Sowe

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Coelho, Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan

Gol: Dk. 10 Chatzigiovanis ( Mke Ankaragücü )

Sarı kart: Dk. 11 Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Mke Ankaragücü, Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada soldan ceza sahasına giren Yusuf Özdemir'in sert şutunda kaleci Bahadır, soluna uzanarak topu kurtardı.

7. dakikada Chatzigiovanis'in ceza yayının solundan çektiği şutta, kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağın sahibi oldu.

10. dakikada Mke Ankaragücü öne geçti. Flips'in ara pasında soldan ceza sahasına giren Chatzigiovanis, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

19. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Efkan Bekiroğlu, kalecinin önde olduğunu görünce uzaktan şansını denedi. Efkan'ın rakip yarı sahadan çektiği şutta top yan ağlarda kaldı.

34. dakikada Ali Sowe'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bassogog'un çektiği şutta, ağlara gitmek üzere olan topu Furkan Bayır kafayla çıkardı.

İlk yarı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü Trendyol MKE Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ateş Kuşları final mi yapıyor? Ateş Kuşları bitiyor mu 2024? Kara Ağaç Destanı final mi yapıyor? Kara Ağaç Destanı bitiyor mu 2024? Galatasaray maçı ne zaman? Bu hafta Galatasaray kiminle oynuyor, GS maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı ne zaman? Bu hafta Fenerbahçe kiminle oynuyor, FB maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbul hafta sonu yağmurlu mu? 4-5 Mayıs Cumartesi Pazar İstanbul yağmurlu mu? Beşiktaş Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Rizespor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş Rizespor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Halim Okta kimdir? Halim Okta hangi takımları çalıştırdı? Alex de Souza hangi takıma geliyor, Fenerbahçe'ye mi geliyor? Beşiktaş Rizespor maçı CANLI izle! 3 Mayıs BJK Rizespor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Gaddar 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 673. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 54. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Kara Ağaç Destanı 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title