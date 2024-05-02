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MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak

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MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Corendon Alanyaspor ile Eryaman Stadı'nda karşılaşacak. Ankaragücü, düşme hattından uzaklaşmak için 3 puan arayacak.

Mke Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de düşme hattının 4 puan önünde 38 puanla 14. sırada yer alan Mke Ankaragücü, alt sıralardan uzaklaşmak için seyircisi önünde sahaya 3 puan için çıkacak.

Ligde son iki maçını kazanamayan teknik direktör Emre Belözoğlu'nun takımı, geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçta son dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak için iddiasını sürdürmek isteyen Corendon Alanyaspor ise ligde 48 puanla 8. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.

Kaynak: AA / Spor

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