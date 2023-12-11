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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor Maçında Hakeme Saldırı

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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saha içinde saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Meler'in tedavisi hastanede devam ediyor.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saha içinde saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa götürüldü.

Meler'in tedavisi hastanede devam ediyor.

Mke Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Kaynak: AA / Spor

Halil Umut Meler MKE Ankaragücü Rizespor Güvenlik Şiddet Spor Güncel Haberler

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