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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor Maçı 1-1 Berabere Bitti

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta Morutan ve Gaich'in attığı gollerle eşitlik sağlandı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Mke Ankaragücü : Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Alper Uludağ, Ali Kaan Güneren, Pedrinho (Dk. 89 Dokanovic), Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Macheda), Cephas (Dk. 46 Chatzigiovanis), Morutan (Dk. 81 Rodrigues), Sowe

Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Mithat Pala (Dk. 81 Halil İbrahim Pehlivan), Varesanovic (Dk. 70 Pinchi), Sauerbeck (Dk. 70 Benhur Keser), Zeqiri (Dk. 59 Gaich), Minchev

Goller: Dk. 14 Morutan (MKE Ankaragücü), 90+7 Gaich (Çaykur Rizespor )

Kırmızı kartlar: Dk. 50 Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 90+5 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor )

Sarı kartlar: Dk. 7 Cephas, Dk. 83 Bahadır Han Güngördü (MKE Ankaragücü), Dk. 40 Zeqiri, Dk. 66 Minchev, Dk. 83 Gaich, Dk. 90+3 Hojer (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı 1-1 berabere bitti.

57. dakikada Pedrinho'nun ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu sağına uzanarak kornere çeldi.

64. dakikada Efkan Bekiroğlu, orta sahada kazandığı topla ceza yayına kadar geldi. Efkan'ın ceza sahasına girmeden çektiği şutu, kaleci Gökhan soluna uzanarak kurtardı.

65. dakikada Pedrinho'nun yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutta, kaleci Gökhan topu iki hamlede kurtardı.

90+7. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Ceza sahasında Benhur Keser'in kafa vuruşunda top direkten dönerek kale sahasının içine düştü. Müsait durumdaki Gaich, topu ağlara yolladı: 1-1.

Maç 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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