MKE Ankaragücü Bolu kampının kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde yarın başlayacak Bolu kampının kadrosu duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki sarı-lacivertli takımın kamp kadrosuna şu isimler yer aldı:

Bahadır Han Güngördü, Doğukan Kaya, Fatih Demir, Nihad Mujakic, Enock Kwateng, Mert Çetin, Uros Radokovic, Alperen Kuyubaşı, Atakan Çankaya, Fıratcan Üzüm, Stelios Kitsiou, Matej Hanousek, Hayrullah Bilazer, Lamine Diack, Andrej Djokonovic, Pedrinho, Giorgi Beridze, Anastasios Chatzigiovanis, Siraç Astanakulov, Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Onur Efe Ekri, Mervan Yusuf Yiğit, Riad Bajic, Ali Sowe.

Sarı-lacivertliler, Bolu'da 21 Temmuz'a kadar kamp yapacak ve 22 Temmuz'da Ankara'ya dönecek. Başkent ekibi 3 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışması için 25 Temmuz'da yine Bolu'ya gidecek. Bu kamp ise 1 Ağustos'a kadar sürecek.