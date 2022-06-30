MKE Ankaragücü, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler

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MKE Ankaragücü, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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MKE Ankaragücü, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bolu Dağı'ndaki Koru Otel'de kampa giren sarı-lacivertli takım, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmanın ardından tamamlandı.

Bolu kampı 7 Temmuz'da sona erecek MKE Ankaragücü, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor

MKE Ankaragücü Toros Dağları Bolu Spor Haberler

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