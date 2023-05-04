MKE Ankaragücü Boks Takımı Başarılarıyla Kulüp Başkanını Ziyaret Etti

MKE Ankaragücü Boks Takımı, kulüp başkanı Faruk Koca'yı ziyaret ederek kazandıkları başarıları paylaştı. Takımın elde ettiği dereceler ve sporcuların isimleri haberde yer alıyor.

Yıl içinde katıldıkları turnuvalarda dereceler elde eden MKE Ankaragücü Boks Takımı, kulüp başkanı Faruk Koca'yı ziyaret etti. Ziyarete Amatör Branşlar Genel Koordinatörü Mehmet Genç, MKE Ankaragücü Boks Takımı Teknik Direktörü Hakan Yıldırım ve sporcular katıldı. Kazanılan başarılardan ötürü memnuniyetini dile getiren Koca, sporculara da hediye takdiminde bulundu.

Faruk Koca'nın amatör branşlara büyük önem verdiğini ifade eden Amatör Branşlar Genel Koordinatörü Mehmet Genç, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Boks branşında 50'ye yakın sporcumuz bulunuyor. Gerçekten ülkemizin en değerli sporcuları olmaya aday gençleri Ankaragücü çatısı altında, Ankaragücü kültürü ile müsabakalara hazırlıyoruz. Amacımız, başkanımız Faruk Koca'nın bizlere verdiği maddi ve manevi destekle sporcularımızın ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmesini sağlayarak turnuvalarda bayrağımızı göndere çekmek ve İstiklal Marşı'nı okutmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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