MKE Ankaragücü-Beşiktaş Maçının İlk Yarısı Ev Sahibi Takımın 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel
Mke Ankaragücü : Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Mert Çetin, Mujakic, Alper Uludağ, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Sowe
Beşiktaş : Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Hadziahmetovic, Zaynutdinov, Muleka, Aboubakar
Gol: Dk. 21 Sowe ( Mke Ankaragücü )
Sarı kartlar: Dk. 29 Salih Uçan (Beşiktaş), Dk. 42 Pedrinho ( Mke Ankaragücü )
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
18. dakikada Ali Kaan Güner'in soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cephas'ın sert vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çeldi.
21. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Sowe, rakiplerini geçtikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.