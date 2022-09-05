MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından - Engin Baltacı Spor Haberleri Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı'nın açıklaması ANKARA - Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendikleri maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı'nın açıklaması ANKARA - Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendikleri maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Spor Kaynak: AA / İbrahim Kördemirci MKE Ankaragücü Beşiktaş Spor Haberler

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