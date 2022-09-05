MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından - Faruk Koca
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MKE Ankaragücü'nün başkanı Faruk Koca'nın açıklaması ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahalarında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün başkanı Faruk Koca, maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Mke Ankaragücü'nün başkanı Faruk Koca'nın açıklaması ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahalarında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün başkanı Faruk Koca, maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA / İbrahim Kördemirci - Spor