MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçından notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü karşısında oynadıkları maçın ilk 11'inde, geçen haftaya göre sadece kaleci değişikliği yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü karşısında oynadıkları maçın ilk 11'inde, geçen haftaya göre sadece kaleci değişikliği yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaş, kalede Emre Bilgin, savunmada Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, orta sahada Salih Uçan, Gedson Fernandes, kanatlarda Muleka, N'koudou, forvet arkasında Dele Alli, santraforda ise Weghorst'la başladı.

Teknik direktör Ismael, ligin ilk 4 haftasında kaleyi teslim ettiği Ersin Destanoğlu'nu bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturttu. Ersin'in yerine kaleye 18 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin geçti. Geçen sezon Süper Lig'de 3 maçta süre alan Emre, bu sezon ilk kez siyah beyazlı formayı giydi.

Valerien Ismael, bu değişiklik dışında geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de oynayan isimleri değiştirmedi.

Josef de Souza sahalara döndü

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, bu sezon ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

Sezon başı hazırlık kampında menisküsünden sakatlanan ve ameliyat edilen de Souza, MKE Ankaragücü maçıyla yeşil sahalara döndü.

Ömer Erdoğan ilk maçına çıktı

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıktı.

Geçen hafta görevinden istifa eden Mustafa Dalcı'nın yerine getirilen Erdoğan, kadroda da önemli değişiklikler yaptı.

Vavacarsa Fatih Karagümrük'e 4-1 kaybeden kadroda ilk 11'de oynayan Sinan Osmanoğlu ve Jese Rodriguez yedek kulübesinde otururken, Pepe ise kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yerine takıma hafta içi katılan yeni transfer Tolga Ciğerci ile Atakan Çankaya ve Ariyibi ilk 11'de görev aldı.

Eryaman Stadı kapalı gişe

MKE Ankaragücü taraftarları zorlu karşılaşmada sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmadı.

Kapasitesi 20 bin 500 olan stadın tamamı sarı-lacivertli taraftarlarca dolduruldu.

Ankara İl Spor Güvenlik Kurulunun kararıyla Beşiktaş taraftarları bu karşılaşmayı statta takip edemedi.