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MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

29 Kasım 2023 16:30 Son Güncelleme: 16:32 Abone Ol

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenmanda takım, pas çalışması ve taktik çalışma yaptı. Uros Radakovic ise cezalı durumda olduğu için maçta forma giyemeyecek.