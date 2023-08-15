MKE Ankaragücü Basketbol Şubesi İsmi Değişmeyecek

Mke Ankaragücü Kulübü, basketbol şubesinde herhangi bir isim değişikliğine gitmeyecek.

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Mke Ankaragücü'nün isminin Türkiye Basketbol Federasyonunda (TBF) "Safe Spor" olarak değişmesine, sarı-lacivertli kulübün basketbol şubesini yönetecek tecrübeli isim Halil Üner, açıklık getirdi.

Halil Üner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kesinlikle MKE Ankaragücü isminin korunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ailece basketbola dönmemizin sebebi MKE Ankaragücü camiasının büyüklüğüdür. TBF'de, hukuki süreçte Safe Spor olarak gözüksek de ligler başladığında ismimiz MKE Ankaragücü olacak. Bazı prosedürler gereği basketbol takımını bütün masraflarıyla üzerimize aldık. Hukuki olarak bu süreçte bir kulüp kurmak gerekiyordu ve Safe Spor'u kurduk. Federasyonda da şu an için bu isim gözükebilir ama bu yanlış anlaşıldı. Basketbol takımımızın ismi kesinlikle MKE Ankaragücü olacak."

Ankara'yı ve MKE Ankaragücü'nü çok sevdiğini anlatan Üner, "MKE Ankaragücü için tekrar basketbola döndük. Ben Ankara'da basketbol koçluğuna başladım ve Şekerspor'da şampiyon oldum. Ankara'ya yıllar sonra basketbol sevgisiyle aile olarak girdik. MKE Ankaragücü camiasıyla birleşerek takımımızı en iyi yerlere getirmek için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.