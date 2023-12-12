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MKE Ankaragücü Başkanı'nın saldırısına uğrayan hakem mezun olduğu üniversite tarafından kınandı

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Kütahya'da, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in de mezun olduğunu Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri, yumruklu saldırıyı kınadı.

Kütahya'da, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in de mezun olduğunu Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri, yumruklu saldırıyı kınadı.

DPÜ öğrencileri Melik Mirza Kurt, Emre Efe ve Serdar Kapar, Süper Lig'in 15. haftasında Ankara Eryaman Stadyumu'nda dün akşam oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasında, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına maruz kalan Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve bu saldırının sadece hakemlere değil, Türk futboluna da yapıldığını dile getirdiler.

Kütahya Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği Şubesi Başkanı Ahmet İlhan Aydın, "Halil Umut Meler, Dumlupınar Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur. Kendisi Kütahya'da da bir süre hakemlik yapmıştır. Kendisine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Böyle olanların tekrar yaşanmamasını istiyoruz. Kütahyalı hakemler, Meler'in yanındadır. Yasal ve idari süreci yakından takip edeceğimizi ve bu olaya sebebiyet veren tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması adına olayın takipçisi olacağımızı beyan ediyorum" diye konuştu.

Hakem Halil Umut Meler'in, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nden 2008 yılında birincilikle mezun olduğu belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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