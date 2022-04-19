MKE Ankaragücü Başkanı Koca, kulüp personeliyle iftarda buluştu

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, kulüp personeliyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kulübün açıklamasına göre, iftar programına Faruk Koca, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Mustafa Dalcı, futbol şube koordinatörü Emre Yıldız ve kulüp personeli katıldı.

Başkan yardımcısı Hakan Bilgin'in ev sahipliğini üstlendiği, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen iftar sonrası basın ve medya şubesi, ekip olarak Koca'ya gravür hediye etti.