MKE Ankaragücü Başkanı Koca: Bu şampiyonluk, Süper Lig'deki hedefe ulaşmak için atılan bir adım

Mke Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Bir takım eğer Süper Lig'de oynuyorsa bütün bir hedefinin olması lazım. Ankaragücü 112 yıllık bir kulüp. Süper Lig'de en çok oynayan dördüncü takım. Bu şampiyonluk, Süper Lig'deki hedefe ulaşmak için atılan bir adım" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig'in 35'inci haftasında MKE Ankaragücü evinde Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Karşılaşmanın ardından konuşan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, ligin çok stresli geçtiğini söyleyerek "Kimin kimi yeneceği hiç belli olmuyor. Ama baştan beri hazırlıklarımızı bugüne göre yaptık. Belki oyun olarak çok istediğimiz oyunlar olmamış olabilir. Ama biz baştan beri hedefe kilitlendik. Tekrar Süper Lig'e çıkmak için gerekenleri yaptık. Bugün bu hedefe ulaştığımız için çok mutluyum. Bugün Süper Lig'e çıktık, bir şampiyonluk kutlaması olacak. O şampiyonluk kutlaması da inşallah önümüzdeki günlerde 19 Mayıs Stadının yerinde yapacağız. Özellikle o gün 19 Mayıs'ın inşaatının başlaması için camiaya bir mesaj vereceğiz. Hükümetimiz bu anlamda çok duyarlı. O gün 19 Mayıs'ı hazırlayarak şampiyonluğun bütün coşkusunu orada yaşayacağız. Bugün stresli bir maçtı. Hala stresliyiz. Çünkü gerçekten bugün bir beraberlik yetiyordu bize, onu başardık. Ben şuna inanıyorum. Bir takım eğer Süper Lig'de oynuyorsa bütün bir hedefinin olması lazım. Ankaragücü 112 yıllık bir kulüp. Süper Lig'de en çok oynayan dördüncü takım. Bu şampiyonluk, Süper Lig'deki hedefe ulaşmak için atılan bir adım" diye konuştu.

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan kaleci Akın Alkan ise "Sezon başından beri biz şampiyon olacağımızı söylemiştik, buraya şampiyonluk için geldik. Bu takım şampiyon olmak için kuruldu. Kesinlikle play-off düşünülmedi. Bunu da başardık. Bu şampiyonlukta herkesin çok emeği var. Sonuçta Ankaragücü'nün yeri Süper Lig, hatta Süper Lig'de bile üst sıralar. İnanılmaz bir taraftarı, inanılmaz bir atmosferi var. Herkesin buraya gelip görmesi lazım. Biz de bunu başararak ilk adımı attık. Çok mutluyuz, bundan sonra biz oluruz olmayız. Ankaragücü'nün yeri Süper Lig olmalı" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor