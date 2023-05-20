MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Sahada alınan yanlış kararların bedelini yöneticiler ve kulüp başkanları ödüyor

"Sahada alınan yanlış kararların bedelini yöneticiler ve kulüp başkanları ödüyor"

"Maalesef hakem havuzu birkaç hakem hariç futbolun bu hale gelmesinde en büyük sebeplerden biridir"

1 Mayıs tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyetin Ankara'daki futbol kulüplerine gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin soruya cevap veren Koca, ziyaretle ilgili gerçeği yansıtmayan olumsuz bir algı oluşturulduğunu ifade ederek, "Kamuoyunda şöyle bir algı oluşturuluyor. Sanki kulüp başkanı ve yöneticiler gitti federasyonu uyardı ve federasyon karar değiştirdi. Böyle bir şey olamaz, olması da doğru değil. Bir kulüp başkanı ya da yöneticisinin telkiniyle federasyon işlerse bu yürümez. Federasyon, kararları kendisi almalı ve yanlış kararların bedelini ödemeli ve ödetmeli. Federasyon, kulüplerin üst kuruludur. Kulüpler uğradıkları mağduriyet veya haksızlıkları federasyona iletmek zorunda, federasyon da tedbirleri almak zorunda. Bugün futbol bu haldeyse, federasyon, kulüpler birliği, kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, MHK yanlışın içinde. Bir kurumun yanlışıyla bu kadar hasar olmaz. Maalesef futbol şova dönük, tribünlerin de etkisi altında kalan bir spor dalı. Doğrularla gerçekler arasında kulüpler, federasyonlar çelişkide kalıyor. Maalesef kulüp başkanları, yöneticileri ve federasyon, camia baskısından doğrulardan yana tavır almaktan uzaklar. Çünkü gerçekte bir tribün var. Böyle bir dünya olamaz. Ben tribünlerin baskısı veya tepkisine göre kulüp yönetemem. Bunu da yapmadık, doğrular neyse onu yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.