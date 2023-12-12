Üye Girişi
Haberler

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Hakeme Saldırısı Sonrası Hakem Tedavi Altına Alındı

Güncelleme:
Abone Ol

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Ankara'da oynanan Çaykur Rizespor maçında görevli hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunmasının ardından Meler, Ankara'da bir özel hastanede tedavi altına alındı. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Meler'i ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Ankara'da oynanan Çaykur Rize spor maçında görevli hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunmasının ardından Meler, Ankara'da bir özel hastanede tedavi altına alındı. Sabaha kadar doktor gözetiminde müşahede altında tutulacak olan Meler'i ziyaret eden  Trabzon spor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ziyareti esnasında Meler'in üzüntülü ve mutsuz olduğunu ifade eden Kafkas, "Kalbi çok yaralı gördüm hocamı, çok üzüntülü gördüm hocamı, çok umutsuz gördüm Türk futbolu adına. Moral bozukluğu doğaldır. Kendisine sayın başkanımız Ertuğrul Doğan'ın geçmiş olsun mesajlarını ilettim. Üzücü bir olay, hepimizi derinden yaraladı. Türk sporu adına, Türkiye'nin dünyadaki imajı adına her bakımdan kabul edilebilir bir olay değil. İnşallah bu son olur. Spor ile şiddeti ne kadar birbirinden ayırırsak, sporun diğer dalların o kadar daha iyi gelişeceğine, daha iyi seyir hali olacağına inanıyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum" dedi.

"HOCAMIN GÖZLERİ DOLDU"

Yaşanan şiddet olayının tüm spor camiasını, insanlığı üzen bir davranış olduğunu kaydeden Kafkas, "Hocamızı esas üzen, yarası var yaralar geçer ama kalben çok yaralandığını hissettim. Gözleri doldu. Umudunu kaybetmiş spor adına. Netice itibariyle o da bir görev yapıyor ve bu şekilde bir tavra hiçbir zaman maruz kalmaması gerekiyor. Ülkenin dünyadaki vizyonu açısından bir problem. İmaj açısından çok kötü. Daha da kötüsü; kavgada bile biriyle kavga ettiğiniz zaman, biri yere düştüğü zaman diğeri bırakır. Yerde atılan tekmelerin hocamızı daha derinden yaraladığını duydum. Spor yasası önemli değil, insanlık yasası önemli. Her açıdan suç bu yapılan. Yapılanı hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Halil Umut Meler MKE Ankaragücü Faruk Koca Ankara Şiddet Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

12 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 12 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 12 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? EURO 2032 Türkiye'den alınacak mı? 12 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 12 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Halil Umut Meler'i tekmeleyenler kim? Ankaragücü Ç. Rize maçı sonrası hakeme tekme atanlar yakalandı mı? 12 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? TFF Faruk Koca kararı ne? Futbol Federasyonu Ankaragücü Başkanı hakkında karar verdi mi? Hakemler haftaya maça çıkmayacak mı? Hakemler neden maça çıkmama kararı aldı? Ankaragücü - Ç.Rizespor maç özeti! (VİDEO) Ankaragücü - Ç.Rizespor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title