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MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakeme saldırdı

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Süper Lig maçının ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı. Hakem hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut: Hayati tehlikesi yok

Ercan ATA – Alper ŞAŞMAZ - Samet ÖKSÜZ / ANKARA, - Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, "Beyinden karın bölümüne kadar tomografisi çekildi, hayati tehlikesi yok" dedi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı. Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler'in sağlık durumuna ilişkin Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, açıklamalarda bulundu. Mehmet Yörübulut'un açıklamaları şu şekilde: "Hastanemize acil servise başvurdu, ilk muayenesi yapıldı. Röntgen ve ileri tetkikleri yapıldı. Beyinden karın bölümüne kadar tomografisi çekildi, hayati tehlikesi yok. Göz çevresinde kanama ve çatlak var. Kafa travması olması sebebiyle sabah kadar takip edeceğiz ve göndereceğiz. Hayati tehlikesi olmaması bizi sevindiriyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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