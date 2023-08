MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Bu Sezon Daha İyi Bir Takım Kurduk

Mke Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, bu sezon geçen yıla göre daha iyi bir takım kurduklarını, kesin anlaşma sağladıkları iki kanat oyuncusunun da gelmesiyle daha da güçleneceklerini söyledi.

Başkan Koca, Eryaman Stadı'nda Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile çevre ve iklim üzerine yapacakları protokol öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Koca, Eryaman Stadı'nın zemininin maç için hazır olmadığını belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, yaptıkları değerlendirmede önümüzdeki Adana Demirspor maçının da bu statta oynanmasının doğru olmayacağına dair bir rapor hazırladı. Biz de stadı bugün yerinde gördük, maalesef havaların çok aşırı sıcak olmasından dolayı saha yetişmedi." dedi.

Federasyon yetkilileriyle saha zemininin hazır olmadığının kesin karara bağlandığını aktaran Koca, "Önümüzdeki maçlar için birinci tercihimiz Bursa ama oranın zeminiyle ilgili de endişelerimiz var. İkinci tercihimiz de Kayseri, bunu yetkililere bildirdik. Şu anda federasyon karar verecek ama büyük ihtimalle Kayseri görünüyor." diye konuştu.

Transfer çalışmalarına yönelik soru üzerine Koca, "Netleştirdiğimiz iki oyuncu var ama bu oyuncuların takımlarıyla görüşmeleri vardı. Problemleri çözmek için kulüpleriyle görüşüyorlardı, son aşamaya geldi. Bir iki gün içinde iki kanat oyuncusu için haber bekliyoruz, onların Adana Demirspor maçına yetişmesi için çaba harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu sezon ligin üst sıralarına oynayan bir MKE Ankaragücü olacak mı?" şeklindeki soruya Koca, şu cevabı verdi:

"Her Süper Lig takımı hedef için mücadele eder, etmelidir de. MKE Ankaragücü büyük bir camia, tarihine yakışır bir şekilde her zaman hedeflerine odaklanmalıdır. Ama tabii bu uzun süre ihmal edilmiş bir bakış açısı, hedefsiz kalmış, hep ligde düşmemeye oynamak için hedef konmuş, ben bunu doğru bulmuyorum. Zorlanıyoruz, geçen yıl da maalesef zorlandık ama biz her zaman yukarılara oynamak için takım kurma çabasındayız. Adım adım buna doğru gidiyoruz. Bu yılki kadromuz geçen yıla göre çok daha iyi, biz takımımıza inanıyoruz. Camiamız, taraftarımız merak etmesin, ilk maçlar her zaman sıkıntılı olur. Maalesef Kasımpaşa'da son saniyede yediğimiz golle beraberliği kaçırdık, 2-0 mağlupken 2-2'ye çevirdi takım. Bu takım kalitesini de gösteriyor. Adana Demirspor maçı keşke taraftarımızın önünde oynansaydı ama ister Bursa ister Kayseri olsun taraftarımızın, camiamızın takımını yalnız bırakmayacağına inanıyorum."

Ankara Üniversitesi ile çevre ve iklime duyarlılık protokolü

Öte yandan, sarı-lacivertli kulüp ile Ankara Üniversitesi arasında Eryaman Stadı'nda "Sürdürülebilir bir dünya, yaşanabilir bir çevre ve iklim için iş birliği" protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan Koca, iklim değişikliği konusunda önceden alınması gereken önlemler alınmadığı için bugün bütün dünyanın iklimsel sıkıntıları yaşadığını belirterek, "Bu sürecin önlenmesinde en önemli aktörlerden olan üniversiteler ve bilim insanlarının çabaları maalesef dikkate alınmadığı için sonuç bu hale geldi. Sağ olsun Ankara Üniversitesi Rektörümüz Necdet Ünüvar ve ekibinin uzun zamandır bu duyarlılığı göstererek bir farkındalık oluşturmak için fikirleri oldu. Özellikle şehrin en önemli iki markası MKE Ankaragücü ve Ankara Üniversitesi, iş birliği yaparak insanlığın en önemli sorununa dikkati çekmek için çalışma yaptı." diye konuştu.

Takım olarak geçen yıl birçok maçta geri dönüşüme yüzde yüz uygun forma giydiklerini hatırlatan Koca, "Geçen yıl yaptığımız geri dönüşüm formaları bir motivasyon oluşturdu. Hocamıza ve ekibine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da bu dönemde en çok konuşulan konuların başında küresel ısınma ve iklim değişikliğinin geldiğini belirterek, "İklim değişikliğiyle mücadele toplumun tüm kesimlerini içine alacak şekilde yapılabilirse başarıya ulaşılabilecek bir iş. Ankaragücü Kulübümüz ile Ankara Üniversitesi olarak çok yakın bir iş birliğimiz var. MKE Ankaragücü'nü Ankara'nın önemli bir markası olarak görüyoruz ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. İnşallah bu sene de önemli başarılara imza atmasını temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ünüvar, iklim değişikliğiyle karşı karşıya kalan dünyada herkesin üzerine önemli görevler düştüğünü vurgulayarak, "Bu protokolle iklim değişikliğinin getirdiği sorunlara dikkat çekmek hem de aktif girişimlerde bulunmak adına adımlar atacağız. Geçtiğimiz yıl son derece çevreci bir formayla Ankaragücü mücadele etti, bununla gurur duyuyoruz. Sürdürülebilir kalkınma çevresinde yeni adımlar atıyoruz. Bu protokolün Ankaragücü'nü sosyal sorumluluk anlamında da ülkemizin öncü kulüpleri arasında yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Koca, Rektör Ünüvar'a geri dönüşüm özellikli üzerinde ismi yazılı olan forma da hediye etti.