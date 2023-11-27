MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Beşiktaş taraftarlarını stada davet etti

Mke Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Geçtiğimiz sezonlarda yaşanan münferit olayların, hem iç sahada hem de deplasmanda artık yaşanmayacağına inancımız tüm kulüplerimiz açısından tam. Bu inançla, Beşiktaş taraftarlarını stadyumumuzda görmek istiyor ve davet ediyoruz" dedi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında MKE Ankaragücü, 3 Aralık Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Eryaman Stadyumu'nda saat 19: 00'da oynanacak maç öncesinde başkan Faruk Koca, Beşiktaş taraftarlarını stadyumda görmek istediğini açıkladı.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde: "Futbolu güzelleştiren en büyük etken taraftarlardır. Gerek milli maçlarda, gerekse ülkemizin karşılaştığı tüm olumsuzluklarda tek yürek olan futbolseverler, tarihe ve dünyaya her zaman birliktelik mesajı vermiştir. Bu birliktelik; deplasman yasaklarının artık tekrarlanmamak üzere son bulması gerektiğinin en büyük göstergesidir. Bu sezon daha önce yasak uygulanan bazı müsabakalarda deplasman yasaklarının kalkmasını, ülke futbolumuzun gelişimi adına sevindirici buluyorum. Geçtiğimiz sezonlarda yaşanan münferit olayların, hem iç sahada hem de deplasmanda artık yaşanmayacağına inancımız tüm kulüplerimiz açısından tam. Bu inançla, 03.12.2023 tarihinde Ankara'da oynanacak karşılaşmada Beşiktaş JK taraftarlarını stadyumumuzda görmek istiyor ve davet ediyoruz. Taraftarların takımlarına olan çoşkulu ve tutkulu bağlılığını sonuna kadar göstereceği müsabakanın, ülke futbolunda deplasman yasaklarının artık yaşanmaması açısından da bir milat olacağına inanıyorum."