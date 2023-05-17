MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü: Hakemler adaletli yönetmeli

MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakemlerin artık çok adaletli bir yönetimle maçları yönetmesi gerektiğini söyledi. Aytekin, VAR sisteminin Türk futboluna çözüm olmadığını belirterek, hakem hatalarıyla kaybettikleri puanların yarısı ile şu an ligde çok daha üst noktalarda olabileceklerini ifade etti.