MKE Ankaragücü, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, Antalyaspor'u ağırladığı maçta konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Larsson ve Jehezkel'in attığı gollerle Antalyaspor galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mke Ankaragücü, Antalyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada orta sahadan topu alan Larsson ceza sahasının sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
15. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
29. dakikada MKE Ankaragücü'nün rakip ceza sahasında yaptığı pas hatasında Erdal Rakıp, topu orta sahada Jehezkel'e aktardı. Rakip yarı sahada topu ceza sahasına kadar süren Jehezkel, penaltı noktasından kaleci Gikiewicz'in kapattığı ters yönden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
45. dakikada sağ kanattan aktarılan topa ceza sahası içinde sağ çaprazdan kaleyi gören Safuri'nin gönderdiği topa parmak ucu ile dokunan Gikiewicz'den sekerek üst kale direğinden oyun içinde kaldı.
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Emir Eray Eyisoy
MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Hayrullah Bilazer, Mujakic, Radokovic, Hanousek, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Moriera (Morutan dk. 35), Chatzigiovannis, Sowe
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Alper Uludağ, Atakan Rıdvan Çankaya, Cem Tuna Türkmen, Bajic, Ali Kaan Güneren, Cephas, Macheda, Yıldırım Mert Çetin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Saric, Erdal Rakip, Larsson, Safuri, Jehezkel, Buksa
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Erkan Eyibil, Kaluzinski, Ufuk Akyol, Streek, Mert Yılmaz, Pereira, Ege Bilsel, Emre Uzun, Assombalonga
Teknik Sorumlu: Nuri Şahin
Goller: Larsson (dk. 8), Jehezkel (dk. 29) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Moriera, Radakovic (MKE Ankaragücü) - ANKARA