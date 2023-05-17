MKE Ankaragücü Antalyaspor maçında berabere kaldı

Antalyaspor maçının ardından

Alper ŞAŞMAZ-Ercan ATAANKARA, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Mke Ankaragücü, konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Gökhan Geylani, Antalyaspor'un topu rakibe bırakarak geçiş hücumlarıyla pozisyonlar bulduğunu belirterek, Formasyon ve oyun değişikliği anlamında da esnek bir rakip. Nitekim maç içinde 5'li savunmaya döndüler. Bu bizi set oyunu kurma konusunda zorladı. Oyun tam bizim lehimize dönerken kullandığımız korner sonrası golü yedik. Golden önce kaleci iki net golü kurtardı. 1-0 geriye düşünce yaptığımız değişikliklerle oyun biraz da kaos futboluna döndü. Net pozisyonlar bulamadık ama son dakikada 1 puan aldık. Kazansaydık iş bitmezdi ama bir puan almak kötünün iyisidir. Hiçbir zaman bu sahada 1 puana razı olmayız ama Kasımpaşa ve bu maçta aldığımız 1 puan bizi Ümraniyespor maçına daha dirençli çıkaracaktır dedi.

'ÖNÜMÜZE BAKMAK İSTİYORUZ'

Kendileri nasıl rakip analizi yapıyorsa rakiplerin de kendi güçlü yönünü çalıştığını söyleyen Geylani, 'Set oyunun daha iyi oynamak için daha kaliteli bir takım kurup daha fazla para harcamak kazım. Bunları yapabilecek takımlar zaten ligde 4-5 tane. Biz bu süreci atlatıp önümüze bakmak istiyoruz. Ümraniyespor maçında bu maçı telafi edeceğiz. Biz buraya geldiğimizde sadece 3 oyuncunun devamlılığı vardı. Zahid'e rakibi eksiltme açısından önemli bir isim olduğu için sürekli şans verdik. Bir şekilde üretmekte son 3 haftadır problem oluyor. Diack'ın çok ciddi bir performans yükselişi vardı. Transfer teklifi geldiği de yazılmıştı. Bu biraz oyuncuları ligin sonunda etkileyebiliyor. Biz oyuncuları oynatarak kazanmaya çalışıyoruz' diye konuştu.

ALFONS GROENENDIJK KOLAY PENALTI ÇALINMASINA KARŞIYIM

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ise karşılaşmanın ilk 20 dakikasında MKE Ankaragücü'nün daha iyi olduğunu ifade ederek, Bunun da sebebi iki bekinin sürekli savunmamızı zorlamasıydı. Biz de 5'li savunmaya döndük. Oyun ortada geçti. İkinci yarıda kontra ataktan harika bir gol attık. Kazandık diye düşünürken son dakikada yanlış markajlar sonucu gol yedik. 3 puan alabilecekken 1 puanla sahadan ayrılmayı hazmedemiyorum. Belki yarın sakin kafayla düşününce 1 puana razı olabilirim. Türkiye'de hakemlerin çok kolay penaltı kararı veriyor. Bu ülkede penaltı kararları farklı değerlendiriliyor. İnanılmaz penaltıları veriliyor, saçma kararlar veriliyor. Bizim bir daha dönüp bakmayacağımız pozisyonlar bazen VAR uyarısıyla veriliyor. Bu ülkede mantalitenin değişmesi gerekir. Kolay penaltı çalınmasına karşıyım ifadelerini kullandı.