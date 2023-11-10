MKE Ankaragücü, Antalyaspor karşısında 4-0 mağlup oldu

Süper Lig'in 12'nci hafta mücadelesinde Antalyaspor'u konuk eden Mke Ankaragücü, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ardından MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Özden Öngün ve Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Özden Öngün, maça çok kötü başladıklarını ve ilk 20 dakikada istedikleri hiçbir şeyi yapamadıklarını belirterek, "Rakibimize kurmak istediğimiz tuzakların hiçbirini kuramadık. Geriden oyun kurarken de yapmak istediklerimizi yapamadık. Burada rakibin iyi organize olmasında etkenler var ama biz de oyuncularımızı saha içerisinde iyi anlamda görmedik. Kötü bir akşam, kötü bir gece. Çıkartılacak çok ders var. Nasıl iç sahada son 2 maçta galibiyetler aldıysak, toparlayıp önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. Oyuncuların üzerinde baskı var, taraftarların beklentileri var. Oyuncuların saha içerisinde öz güvenlerinin düştüğü dönemde onlara itici güç olmak hem bizim kenardan hem de tribündeki taraftarların görevi. Onlar da iç sahdaki galibiyetlerin ardından bugün iyi futbol bekliyordu. Belki onu göremedikleri için tepkiler olmıştur fakat biz onu değiştireceğiz. Bu geceyi unutmayacağız" diye konuştu.

NURİ ŞAHİN: HAKLI BİR GALİBİYET ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, 4-0'lık farklı galibiyetin ardından takım olarak mithiş bir akşam geçirdiklerini ifade ederek, "Maça müthiş başladık. Antalyaspor Ege ile beraber bugün belki de altyapıdan müthiş bir oyuncu daha kazandı. Bizim için güzel geçti, oyuncularımızı kazandık. Assombalonga'yı kazandık. İnşallah milli aradan sonra da sakat oyuncularımız dönerse yolumuza devam etmek istiyoruz. Ankaragücü çok zor bir rakip, çok iyi bir rakip. Müthiş hocası olan bir takım. Onları 90 dakika içinde bugün domine ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Elimizden geldiği kadar rakibe hazırlanmaya çalışıyoruz. Bu hafta bizim için biraz kısa olduğu için çok iyi çalışamadık. Cumaya kadar çok bir aramız olmadı. Elimizden geldiği kadar oyuncularımızdan ne görmek istediğimizi, Ankaragücü'nün bize ne vereceğini göstermeye çalıştık. Hem toplu hem topsuz oyuncularımız müthiş uyguladı. Her takımın olduğu gibi bizim de zayıf noktalarımız var. İstediğimiz pas oyununu oynadık. Bu sene gerçekten belki de en iyi futbolumuzu sergiledik. Çok rahat değil ama haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN OYUNCULARIM 'BEN OYNAMAK İSTEMİYORUM' DEMEDİ"

Çocuğunu kaybeden Naldo'nun yaşadığı acıya rağmen özveriyle çalıştığını ve onu mutlu etmek istediklerini belirten Şahin, İsrailli oyuncuların durumuna ilişkin, "Ben hocayım aynı zamanda ama bu grubun da liderliğini yapmam lazım. Benim oyuncularım sadece oyuncu değil insan. Benim oyuncularım ikisi de sağ olsun Antalyaspor'u çok seviyor. Antalya'yı çok seviyor ama sonuçta onların da bir ülkesi var. Onların da bir inancı var. Herkes bu konuda özgür. Hiçbir zaman oyuncularım 'Ben oynamak istemiyorum' demedi. Biz ortak karar aldık. Hem İsrail Futbol Federasyonu hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de oyuncularımızla konuşarak karar aldık. Geçmişe çok bakmaya gerek yok. Bugün neler yaptıkları önemli. Benim için geldikleri günden beri inanılmaz özveriyle çalışıyorlar. Kalitemizi inanılmaz arttırdılar. İkisi de sağ olsunlar inşallah milli takımda gidecekler. İnşallah hiçbiri sakatlanmaz, geri dönerler ondan sonra Rize maçına hazırlanmaya başlarız" ifadelerini kullandı.