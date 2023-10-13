MKE Ankaragücü, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü kutladı
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MKE Ankaragücü Kulübü, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü kutladı. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medyasından yayımladığı kutlama videosuyla Ankara'nın tanıtımını yaparken, başkentin tarihçesi hakkında bilgiler verdi.
MKE Ankaragücü Kulübü, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.
Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medyasından "Milli mücadelemizin kalbi, Cumhuriyet'imizin merkezi Ankara'mızın başkent oluşunun 100. yılı kutlu olsun!" mesajıyla bir kutlama videosu yayımladı.
Ankara'nın tanıtımının yapıldığı videoda, Ankara'nın başkent oluş süreciyle ilgili de bilgiler verildi.
Kaynak: AA / Spor