MKE Ankaragücü, Anastasios Chatzigiovanis'i transfer etti - Haberler

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MKE Ankaragücü, Anastasios Chatzigiovanis'i transfer etti

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de oynayacak olan MKE Ankaragücü, Yunan futbolcu Anastasios (Tasos) Chatzigiovanis'i kadrosuna kattı.

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de oynayacak olan MKE Ankaragücü, Yunan futbolcu Anastasios (Tasos) Chatzigiovanis'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde başkan Faruk Koca'nın da katıldığı törende sağ kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

Anastasios Chatzigiovanis'in Yunanistan A Milli Takımı'ndan özel izin alarak Türkiye'ye geldiği ve sözleşme imzaladığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yunan oyuncu, gelecek sezon MKE Ankaragücü'nde oynayacağı için mutlu olduğunu belirtti.

Chatzigiovanis, MKE Ankaragücü taraftar videolarını izleyerek gelme kararı aldığına dikkati çekerek, "O videoları izlediğimde sahaya çıkıp bu büyük takımın parçası olmak istedim. Beni burada en iyi şekilde ağırlayan MKE Ankaragücü yetkililerine ve medya ekibine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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