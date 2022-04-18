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MKE Ankaragücü, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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MKE Ankaragücü, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig'de lider durumda bulunan MKE Ankaragücü, Altınordu ile 20 Nisan Çarşamba günü sahasında oynayacağı 33. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Spor Toto 1. Lig'de lider durumda bulunan MKE Ankaragücü, Altınordu ile 20 Nisan Çarşamba günü sahasında oynayacağı 33. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenmana koordinasyona yönelik ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, daha sonra 6'ya 3 top kapma oynadı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

MKE Ankaragücü, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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