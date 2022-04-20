Altınordu maçının ardından

Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında lider MKE Ankaragücü, sahasında Altınordu'ya 3-2 mağlup oldu. Maç sonu iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, galip gelmek istedikleri mücadelede yenildiklerini ifade ederek, "Hedefimiz üst lige çıkmak. Rakibimiz de ligde kalmak için mücadele ediyor. İki takım için de iyi bir mücadele oldu. 5-6 haftadır da hakemlerden yana sıkıntımız var. Verilmeyen penaltımız var, kırmızı kartlar var. Bugüne kadar hakemle ilgili konuşmadık ama koskoca camianın hakkı kolay kolay yenmez. Burada emek veriliyor. Emeğin karşılığını almak istiyoruz. Hakemler de artık doğru kararlar versin. Verilmeyen penaltı pozisyonumuza bakın. Bundan önceki maçlarda verilen kararlar da incelenmeli. Kolay düdük çalıyorlar, koskoca şehrin hakkı yenmez. Hakem camiasından biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Kimin hakkıysa versinler. Şahverdi'nin penaltı ve kırmızı kart pozisyonu var ama verilmiyor. Bunlar incelenmeli. Kaybettik, üzgünüz. Kalan maçlarımız en iyi şekilde değerlendirip Süper Lige çıkacağız, kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

Hüseyin Eroğlu, genç oyuncularla tecrübeli futbolcuları bir araya getirdiklerini dile getirerek, "43-44 puan kümede kalma barajı olur. Şubat ayında 'Altınordu düştü' deniyordu. Bir galibiyetin bize getireceği morali biliyorduk. Serinin başlangıcı için bu önemliydi. Herkesin 'düştü' dediği Altınordu önemli bir çıkış yakaladı. 10 yıldır bu takımın teknik direktörüyüm, bir yıl hariç her sezon önemli galibiyet serisi yakaladık" ifadelerini kullandı.