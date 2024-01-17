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MKE Ankaragücü, Alperen Kuyubaşı'yı Alagöz Holding Iğdır FK'ye kiraladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 23 yaşındaki stoperi Alperen Kuyubaşı'yı TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Alagöz Holding Iğdır FK'ye kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Profesyonel Futbol A Takım futbolcumuz Alperen Kuyubaşı'nın, sezon sonuna kadar geçici transferi için Alagöz Holding Iğdır FK ile anlaşmaya varılmıştır.' ifadesi kullanıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 23 yaşındaki stoperi Alperen Kuyubaşı'yı TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Alagöz Holding Iğdır FK'ye kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcumuz Alperen Kuyubaşı'nın, sezon sonuna kadar geçici transferi için Alagöz Holding Iğdır FK ile anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Iğdır Futbol Spor Güncel Haberler

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