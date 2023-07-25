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MKE Ankaragücü, Alper Uludağ'ı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Giresunspor'dan Alper Uludağ'ı kadrosuna dahil etti. 32 yaşındaki sol bek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Giresunspor'dan Alper Uludağ'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki sol bekle 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

MKE Ankaragücü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Alper Uludağ'ın, kulüp başkanı Faruk Koca'nın katıldığı törenle sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Giresunspor Uludağ Spor Haberler

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