MKE Ankaragücü, Ali Sowe'la yeniden anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gambiyalı golcü Ali Sowe'la yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı. Sowe, yeni sezonda da başkent ekibi adına mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü, Gambiyalı golcü Ali Sowe'la yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı.

Mke Ankaragücü'nün geçen sezon Rusya'nın Rostov ekibinden kiraladığı Sowe, yeni sezonda da başkent ekibi adına mücadele edecek.

Sosyal medya hesabından video paylaşan sarı-lacivertli kulüp, Sowe'la yeniden anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Mke Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin de yaptığı açıklamada, "FIFA, Ukrayna ve Rusya'da yer alan takımlarda bonservisi bulunan futbolculara, savaş sebebiyle sözleşmelerini askıya alma hakkı verdiği maddenin süresini 1 yıl uzattı. Futbolcumuz Ali Sowe, bu hakkını kullandı ve kulübümüzle 1 yıllık anlaştı." ifadelerini kullandı.

Gambiyalı futbolcu, geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla çıktığı 36 maçta 16 gol atarak dikkati çekmişti.