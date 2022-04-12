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MKE Ankaragücü, Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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MKE Ankaragücü, Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig'de lider MKE Ankaragücü, iki günlük iznin ardından Adanaspor ile 17 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı 32. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig'de lider MKE Ankaragücü, iki günlük iznin ardından Adanaspor ile 17 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı 32. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenmana koordinasyona yönelik ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Ümraniyespor karşılaşmasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Kwabena Owusu ile sarı kart cezalısı Erdem Özgenç, Adanaspor'a karşı forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

MKE Ankaragücü, Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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