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MKE Ankaragücü, Adana Demirspor maçını Çorum'da oynayacak

Spor Haberleri

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü Yukatel Adana Demirspor ile yapacakları maçı Çorum'da oynayacaklarını duyurdu.

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü Yukatel Adana Demirspor ile yapacakları maçı Çorum'da oynayacaklarını duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "21 Ağustos Pazartesi günü Yukatel Adana Demirspor ile yapacağımız karşılaşma, Çorum Şehir Stadı'nda oynanacaktır." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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